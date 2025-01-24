Цена любви: альфа-самцы бабуинов стареют и умирают быстрее других приматов

Бабуинам приходится прилагать много усилий, чтобы оставаться альфа-самцами.

Альфа-самцы в обществе бабуинов привлекают к себе наибольшее внимание и спариваются чаще других приматов, но они испытывают больше стресса, из-за чего быстрее стареют, пишет Interesting Engineering.

В своем исследовании ученые из Университета Дьюка и Университета Нотр-Дама изучили поведение и социальную динамику диких павианов в Кении. Они выяснили, почему альфа-самцы бабуинов испытавают больше стресса, чем другие представители этого вида.

По словам ученых, альфа-самцы имеют более высокий уровень глюкокортикоидов (гормонов стресса), которые вырабатываются во время реакции "бей и беги". В среднем он был на 6% выше, чем у других приматов, что связано с увеличенными нагрузками и постоянным кочевым образом жизни.

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Исследователи отметили, что бабуинам приходится прилагать больше усилий, чтобы оставаться альфа-самцами.

Также выяснилось, что у альфа-самцов снижен уровень гормона щитовидной железы Т3. Это говорит о том, что они тратят больше энергии, чем способны восполнить.

Ученые подчеркнули, что большая часть стресса, которые испытывают альфа-самцы бабуинов, не связана с агрессивными контактами с другими самцами-конкурентами. Виновником оказались брачные усилия.

Исследователи объяснили, что альфа-самцам приходится тратить много времени и сил, чтобы защитить самок от других самцов и находить других партнерш. Такое пристальное внимание негативно сказывается на их концентрации, что может привести к помехам в таких простых действиях, как прием пищи и ее поиск.

"Их постоянно прерывают. Они начинают раскапывать или отковыривать лакомый кусочек, но тут самка встает и уходит, и им приходится все бросить", - рассказал старший научный сотрудник Лоренс Гескьер из Университета Дьюка.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, зачем некоторые птицы "прячут" в своих гнездах змеиные шкуры. По словам исследователей, змеиные шкуры используют только воробьиные птицы.

Кроме того, ученые рассказали, что северная щука может пересекать соленую воду, чтобы захватить новые территории. Исследование было проведено на основе щук, которые обитают в Аляске.

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