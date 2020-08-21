"Вы почувствуете даже легкое дуновение ветра": авторы ремейка Demon’s Souls о возможностях нового геймпада PlayStation 5

Внутренние студии Sony рассказали о том, как будут применять новые функции геймпада DualSense в своих играх.

Компания Sony выпустила глобальный ролик, посвященный игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Вместе с этим многие разработчики эксклюзивных игр PlayStation рассказали об особенностях геймпада PS5, который получил названия DualSense.

Об этом разработчики сообщили в официальном блоге PlayStation.

Трейлер PlayStation 5

Разработчики поделились информацией о том, как они будут применять новые функции DualSense в своих играх. В частности, речь шла об улучшенной вибрации и системе тактильной обратной связи.

Spider-Man: Miles Morales

Креативный директор Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Брайан Хортон, объяснил, как будет использоваться тактильная обратная связь в новой игре о Человеке-пауке.

"Точность тактильной обратной связи позволит нам давать подсказки игроку о том, откуда ждать атаку в Marvel's Spider-Man: Miles Morales. С какой стороны вибрирует геймпад, с той стороны враг атакует. Еще мы сможем дать ощутить способности героя. К примеру, когда вы удерживаете соответствующую кнопку, чтобы нанести "Удар Венома", вы чувствуете, биоэлектрический заряд Человека-паука, который слабо потрескивает с левой стороны контроллера и достигает кульминации с с правой стороны при ударе", – рассказал Брайан Хортон.

Ghostwire: Tokyo

Геймдиректор игры Ghostwire: Tokyo, Кендзи Кимура, рассказал, что будет использовать новые функции DualSense, чтобы дать игрокам почувствовать отдачу от оружия.

"Адаптивные триггеры контроллера DualSense в Ghostwire: Tokyo будут служить неким спусковым крючком (для выстрела или иных действий), а также с их помощью мы сможем физически воплотить в жизнь отдачу оружия. Мы также ищем возможности применения адаптивных триггеров, чтобы сообщать о набранной энергии или о балансе сил и даже передавать ощущение накопления заряда или энергии. В отличие от простой вибрации, присущей прошлым поколениям игр, функция тактильной отдачи открывает более широкий диапазон силы вибрации: от самой мощной до легкой. Так игроки смогут прочувствовать все до мельчайших деталей. Изменился не только уровень силы вибрации, но и наш подход к реализации данной функции: теперь мы сможем менять отдачу в играх на самых разных ее этапах", – отметил Кендзи Кимура.

Deathloop

Режиссер шутера Deathloop, Динга Бакаба, тоже будет использовать особенности DualSense для оружия, но совсем в других целях.

"Deathloop – шутер от первого лица, и в таких играх очень важно показать, чем одно оружие отличается от другого. Мне нравится, что эти триггеры позволят нам физически сообщать игроку о перегреве оружия еще до загрузки соответствующей анимации. Вы узнаете, что пора дать пушке немного остыть», – режиссер Deathloop.

Ремейк Demon’s Souls

А вот в ремейке Demon’s Souls нет огнестрела, зато есть мечи и магия. И новые возможности контроллера PlayStation 5, по словам творческого директора SIE Japan Studio, помогут ощутить все это собственными руками.

"Благодаря возможностям тактильной отдачи вы сможете почувствовать даже самое легкое дуновение ветра после замаха для удара или наложения заклятия. Вы познаете всю жесткость блокирования ударов. Дополнительная сенсорная отдача на контроллере позволит вам осознать успешность вашей атаки и лучше рассчитать время для защиты, чтобы вы могли действовать быстрее и продуктивнее. Мы сможем передать физические ощущения даже от простого нажатия рычага, открывающего ворота. Одной только вибрацией на контроллере такого не добьешься. Она не смогла бы передать ощущения жесткости от ударов или силу магии в ваших руках", – Гевин Мур, творческий директор SIE Japan Studio.

Gran Turismo 7

"Думаю, адаптивные триггеры лучше всего смогут продемонстрировать принцип работы антиблокировочной тормозной системы (АБС) во время нажатия тормоза в игре Gran Turismo 7. Обычно, когда водитель жмет на тормоз, АБС спускает тормозное давление с определенными промежутками. Адаптивные триггеры отлично подойдут для воспроизведения ощущения нажатия педали, чтобы игроки смогли увидеть взаимосвязь между нажатием на педаль тормоза и торможением. В отличие от вибрации, которую мы использовали раньше, тактильная отдача обладает куда большим диапазоном частоты вибрации. А значит, теперь можно подолгу комбинировать звуковое и тактильное сопровождение для воплощения в жизнь реалистичности», – заявил президент студии Polyphony Digital, Кадзунори Ямаучи.

Ratchet & Clank: Rift Apart

"Нажмите на триггер, чтобы выстрелить из одного дула дробовика, и вы почувствуете сопротивление на полпути. Хотите выстрелить так, чтобы наверняка расправиться с врагом? Тогда прожимайте триггер до конца, как только ощутите сопротивление, и вы выстрелите сразу двойным зарядом", – заявил Маркус Смит, творческий директор студии Insomniac.

Напомним, консоль PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Ожидается, что релиз состоится в ноябре, однако Sony еще не установила точную дату.

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Автор: Сергей Коршунов