WASP-189b относится к группе так называемых горячих юпитеров - одной из самых интригующих групп экзопланет.

Астрономы заглянули в атмосферу одной из самых экстремальных экзопланет WASP-189b и выяснили, что она имеет разные слои со своими характеристиками и химическим составом.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, передает Science Alert.

По словам астронома Йенса Хоймакерса из Лундского университета в Швеции, ранее ученые предполагали, что атмосферы экзопланет (планеты вне Солнечной системы, - УНИАН) имеют однородный слой.

"Но наши результаты демонстрируют, что даже атмосферы сильно облученных газовых планет-гигантов имеют сложную трехмерную структуру", - говорит Хоймакерс.

WASP-189b относится к группе так называемых горячих юпитеров - одной из самых интригующих групп экзопланет. Эти экстремальные миры являются газовыми гигантами, как наш Юпитер, но находятся очень близко к своим звездам, что делает температуру на них чрезвычайно горячей.

Экзопланета WASP-189b, расположена на расстоянии около 322 световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН). Она приблизительно в 1,6 раз больше, чем Юпитер и вращается вокруг своей звезды за 2,7 дня. За счет того, что эта звезда - молодая и горячая, температура на поверхности экзопланеты достигает 3200 градусов по Цельсию на дневной стороне, что, к слову, даже больше, чем у некоторых звезд.

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Ученые измеряли свет, который исходит из материнской звезды и проходит сквозь атмосферу экзопланеты. "Газы в атмосфере поглощают часть звездного света подобно тому, как озон поглощает часть солнечного света в атмосфере Земли, и таким образом оставляют характерный свой след. При помощи спектрографа HARPS смогли идентифицировать соответствующие вещества", - рассказывает глава группы астрономов Бибиана Принот.

Ученые выяснили, что атмосфера WASP-189b содержит облака газообразного железа, титана, хрома, магния, ванадия и марганца. Также исследователи нашли следы оксида титана, который ранее никогда не обнаруживался в атмосферах экзопланет. Отмечается, что оксид титана редко встречается в природе на Земле, но на WASP-189b его наличие может способствовать формированию атмосферы.

"Оксид титана поглощает коротковолновое излучение, такое как ультрафиолетовое излучение. Таким образом, его обнаружение может указывать на слой в атмосфере WASP-189b, который взаимодействует со звездным излучением так же, как озоновый слой на Земле", - отметил астрофизик Кевин Хенг из Бернского университета.

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы при помощи телескопа CHEOPS смогли подтвердить, что юпитер системы WASP-189b может считаться одной из самых горячих известных на сегодня экзопланет. При этом его родительская звезда вращается так быстро, что на экваторе она холоднее, чем на полюсах.

WASP-189b обладает массой примерно двух масс Юпитера, находится примерно в двадцать раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Система достаточно молода (730 миллионов лет), что делает ее интересной целью с точки зрения изучения эволюции атмосфер короткопериодных газовых гигантов.

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