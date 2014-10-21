Microsoft ликвидирует телефонный бренд Nokia
20:31, 21 октября 2014Наука и IT
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Microsoft начала компанию по отказу от бренда Nokia.
Nokia исчезнет с рынка телефонов
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ресурс The Verge. Ресурс сообщил, что изменения начнутся с подразделения Nokia France. Компания Microsoft подтвердила The Verge, что процесс смены логотипов будет распространен на другие страны.
Ресурс сообщил, что переход от Nokia Lumia на Microsoft Lumia начнется с постепенного перемещения содержимого Nokia.com на новый мобильный сайт Microsoft, а начнет изменения Nokia France в социальных сетях, например, Facebook и Twitter.
Читайте такжеКитай одобрил сделку Nokia и MicrosoftРанее информация о смене бренда была неофициальной.
При этом Nokia не исчезнет с рынка, она продолжит существование как независимая компания, не занимающаяся телефонным бизнесом.
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