В лесах Норвегии появилась стальная паутина

Она работает в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и внешне напоминает паутину, сообщает Лента.ру со ссылкой на New Scientist.

Система представляет собой сеть стальных труб, которые являются антеннами акустического детектора. Она способна на частотах ниже 20 герц улавливать инфразвук.

Этот диапазон колебаний воздуха не способно воспринимать человеческое ухо, однако именно на таких частотах возможна регистрация отголосков ядерного взрыва.

Читайте такжеНорвегия может отказаться от наличных денег уже к 2020 году

Всего таких станций насчитывается 60. Расположены они в 35 странах мира, которые подписали договор. Системы способны распознавать местоположение вулканической активности, наблюдать траектории метеоров в атмосфере и отслеживать погодные и другие явления.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Согласно первой его статье, каждое государство-участник обязуется не производить испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать подобные взрывы в местах, находящихся под его юрисдикцией или контролем.