Премьер-министр Турции раскритиковал постановление суда о разблокировке Twitter

Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган заявил, что суд должен был отказать в удовлетворении ходатайства о восстановлении доступа к сайту микроблогов, сообщает Reuters.

«Мы выполнили постановление суда, но я не уважаю такое решение», - сообщил Эрдоган на пресс-конференции в пятницу, 4 апреля.

Как сообщал УНИАН, Twitter был заблокирован 20 марта по решению Управление по связи и телекоммуникациям Турции, обоснованному рядом судебных предписаний. Власти потребовали от компании удалить определенные сообщения и профиль пользователя, распространявшего компрометирующую информацию об экс-министре, замешанном в коррупционном скандале. Руководство американской компании в свою очередь отказалось удалять аккаунт.

Блокировка ресурса была встречена с большой критикой среди турецкой общественности и в западных странах. Правительство обвиняли в нарушении гражданских прав и свобод.

Как результат, Конституционный суд Турции в среду, 2 апреля, признал, что блокировка доступа к сервису микроблогов нарушает права истцов и распорядился снять блокировку Twitter.

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