NASA создадут самое холодное место во Вселенной на борту МКС

Об этом пишет РИА Новости.

НАСА в 2016 году планирует развернуть на борту станции низкотемпературную лабораторию Cold Atom Lab.

"Мы собираемся исследовать материю при температурах, которые значительно ниже значений, встречающихся в природе. Мы намерены опустить температуру до 100 пикокельвинов", — отметил научный руководитель проекта Роб Томпсон (Rob Thompson) из Лаборатории реактивного движения.

Один пикокельвин — это 10 в -12 степени, одна триллионная доля кельвина, при 100 пикокельвинах выше абсолютного нуля должно полностью прекратиться тепловое движение атомов, при такой температуре привычные понятия — жидкость, твердое тело или газ — больше не имеют смысла. Возникает новая материя: квантовая, которая подчиняется законам мира квантовой механики, где объекты ведут себя одновременно как волны и частицы, два объекта могут занимать одно и то же место в пространстве.

Первым объектом, который будут изучать в Cold Atom Lab, станет конденсат Бозе-Эйнштейна — переохлажденные атомы, которые ведут себя не как газ, а как волна. Ученые также намерены исследовать, что произойдет при смешивании двух типов переохлажденного атомного газа.

Ученые пока не говорят, куда их могут привести эти исследования. "Мы вступаем на территорию неведомого", — говорит Томпсон.