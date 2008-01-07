Билл Гейтс рассказал, чем займется Microsoft, и объявил о своем уходе

Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил на открывшейся сегодня в Лас-Вегасе выставке высоких технологий CES 2008 с программной речью. Отметив, что это его последний публичный доклад, Гейтс объявил о том, что в июле намерен сложить с себя часть полномочий руководителя Microsoft и вплотную заняться деятельностью своего благотворительного фонда.

Гейтс подчеркнул, что день сложения полномочий станет первым днем с тех пор, как ему исполнилось семнадцать, когда он не будет полноценным сотрудником Microsoft. "Я пока не знаю, как будет проходить мой последний день в качестве руководителя. Это немного странно, ну вы знаете… Что бы вы делали в ваш последний день?", – цитирует Гейтса Лента.русо ссылкой на пресс-службу корпорации.

Глава Microsoft в своей речи сообщил, что человечество успешно завершило "первое цифровое десятилетие" и провозгласил начало второго, отметив, что компания Microsoft сосредоточится на разработке кроссплатформенных решений, улучшении пользовательских интерфейсов систем и устройств и создании новых мультимедийных сервисов.

Видеозапись выступления Билла Гейтса в формате Windows Media Player можно посмотреть на официальном сайте Microsoft.