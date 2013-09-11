На Землю вернулся самый возрастной космонавт постсоветского пространства

На капсуле с Международной космической станции (МКС) на Землю вернулись космонавты Роскосмоса Павел Виноградов и Александр Мисуркин, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментатора подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ЦНИИмаш, где велась прямая трансляция спуска "Союза" и его капсулы на Землю.

"Экипаж нормально перенес снижение и посадку, настроение космонавтов хорошее", - сообщил комментатор ЦУПа. Посадку спускаемого аппарата "Союза" обеспечивали три самолета, 12 вертолетов Ми-8, шесть поисково-эвакуационных машин и 14 единиц вспомогательной техники.

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Примечательно, что Виноградов стал самым возрастным из советских и российских космонавтов, побывавших в космосе. В августе он отметил на МКС свое 60-летие.

Новым командиром МКС вместо вернувшегося на Землю Виноградова стал космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин. Вместе с ним полет на станции продолжат астронавт НАСА Карен Найберг и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано.

Новая экспедиция отправится на МКС 26 сентября на пилотируемом корабле "Союз ТМА-10М"с космодрома Байконур. В основной экипаж новой экспедиции входят космонавты Роскосмоса Олег Котов и Сергей Рязанский, а также астронавт НАСА Майкл Хопкинс.