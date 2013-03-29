В космос стартовал российско-американский экипаж (фото)
01:19, 29 марта 2013Мир
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С космодрома «Байконур» к Международной космической станции стартовал корабль «Союз ТМА-08М», на борту которого находится экипаж очередной экспедиции.
Кэссиди, Виноградов, Мисуркин
Как сообщает официальный сайт Роскосмоса, ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала 29 марта в 00:43 (мск).
На борту «Союза» находятся российские космонавты Павел Виноградов и Александр Мисуркин, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Планируется, что они будут находиться на Международной космической станции в течение 168 суток.
Стыковка «Союза» с МКС намечена на 06:32 29 марта.
Запуск корабля с экипажем, замечает Лента.ру, впервые проводится по так называемой «короткой» схеме, когда время полета корабля от космодрома до станции составляет шесть часов, а не двое суток, как ранее. До этого «короткая схема» была опробована при полетах к МКС грузовых кораблей.
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