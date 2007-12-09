Китайская спутниковая система будет обеспечивать безопасность Олимпиады

16:04, 09 декабря 2007
Наука и IT
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На планете таких четыре

Во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине будет использоваться система спутниковой навигации и позиционирования "Бэйдоу" для контроля за транспортом и обеспечения безопасности в спортивных дворцах и на стадионах, сообщает агентство "Синьхуа".

Система спутниковой навигации и позиционирования, разработанная китайскими специалистами, широко применяется в области транспорта, телекоммуникаций, финансов, сельского хозяйства, метеорологии, картографии.

В настоящее время на планете функционируют четыре системы спутниковой навигации: американская GPS, европейская "Галилео", российская ГЛОНАСС и китайская "Бэйдоу". Кроме того, Япония и Индия форсируют шаги по созданию собственных систем.

 

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