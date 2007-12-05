Intel покажет новые процессоры

Компания Intel намерена представить семейство процессоров Penryn, предназначенных для мобильных и портативных устройств, 6 января 2008 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание DailyTech. Новые микропроцессоры, выполненные по 45-нанометровому технологическому процессу, продолжат линейку двухъядерных Core 2 Duo и четырехъядерных Core 2 Extreme.

Младший процессор семейства Penryn, модель T8100 с частотой 2,1 гигагерц, будет стоить 209 долларов, в то время как старший, модель X9000, будет работать на частоте 2,8 гигагерц и обойдется в 851 доллар.

У двух младших Penryn из пяти объем кэша второго уровня составляет три мегабайта, у остальных - шесть мегабайт. Максимальное энергопотребление у всех новых процессоров, кроме X9000, составит 35 ватт. X9000 может потреблять до 44 ватт.

Ожидается, что новые процессоры T8300, T9300 и T9500 могут заменить используемые Apple в ноутбуках MacBook Pro Intel Core 2 Duo T7500, T7700 и T7800. Последние выполнены по 65-нанометровому технологическому процессу и принадлежат к семейству Merom.

Впервые Intel рассказала о Penryn в марте 2007 года. Тогда корпорация заявила, что новая технология позволит увеличить производительность системы в ресурсоемких задачах на 45 процентов. В играх прирост производительности составит 20 процентов, а в мультимедийных задачах - 40.