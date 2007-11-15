Российским органам власти необходим российский софт

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости разработки в самом ближайшем будущем пакета отечественного программного обеспечения, которое можно будет использовать в органах государственной власти и бюджетных учреждениях.

"Разработка такого отечественного программного продукта будет в большей степени обеспечивать нашу информационную безопасность и может привести к довольно существенной экономии средств", - сказал Медведев, открывая в Москве заседание правительственной комиссии по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охране и использованию.

Он сообщил, что уже сегодня государство тратит на обеспечение органов власти и бюджетных учреждений программными продуктами значительные средства. Как сказал первый вице-премьер, на долю государства сегодня приходится порядка 40% всех расходов на внедрение информационных технологий.

Однако, признал он, "из-за того, что эти программные продукты достаточно дороги, а также в силу не очень красивой традиции, укоренившейся в стране за последние несколько лет, значительная часть этих продуктов - пиратский софт".

"Мы убедились в этом на примере школ, когда сначала провели соответствующее расследование, а потом приняли решение о переходе на лицензионное программное обеспечение на коммерческой основе на три года с тем, чтобы затем заменить его разработанным в стране свободным программным обеспечением", - сказал Медведев.

Первый зампред правительства отметил, что "если сегодня все переводить на лицензированный софт, то это обернется многомиллиардными затратами для органов государственной власти и бюджетных учреждений".

В связи с этим он перечислил ряд очевидных преимуществ перехода на отечественные разработки программного обеспечения. "Создание российского пакета свободного программного обеспечения даст нам возможность разрабатывать новые специальные продукты под наши управленческие цели, поскольку у нас своя система управления, которая требует разных управленческих подходов и соответственно программных продуктов", - сказал первый вице-премьер.

Он также отметил, что "работа в принципе с ограниченным числом коммерческих программных продуктов не только не выгодна в финансовом смысле, но и ведет в конечном итоге к технической отсталости". "Поэтому разработка собственных свободных программных продуктов имеет для нас стратегическое значение, так как обеспечивает нашу относительную независимость в этой сфере", - сказал Медведев.

РИА "Новости"