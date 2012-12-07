Диспетчеры следят за лифтами как за спутниками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, специально созданная система благодаря GPRS в режиме реального времени отслеживает все процессы, которые происходят в лифте, и посылает данные в диспетчерский центр.

«Эта система обеспечивает дистанционный сбор информации о состоянии лифта в режиме реального времени, о его движении, а также обеспечивает экстренный канал голосовой связи. Отныне попасть в машинное помещение или лифтовую шахту так, чтобы диспетчер не увидел этого, будет невозможно. Если лифт застрял, мы сразу видим причину, если это незначительная поломка, можно перезапустить систему лифта с компьютера и возобновить его работу», – рассказал о преимуществах системы Владимир Кришталовский, заместитель директора по производству фирмы «Максима», которая обслуживает половину лифтов Тернополя.

Как отметил городской голова Тернополя Сергей Надал, создание диспетчерской службы было одним из условий конкурса на право предоставления услуг по обслуживанию лифтового хозяйства, проведенного полгода назад.

«Обязательным требованием к участникам было за собственные средства провести реконструкцию и обновление лифтов и создать единую диспетчерскую службу. Конкурс выиграли три частных структуры. Одна из них первой и ввела диспетчеризацию лифтов. В течение года времени большинство лифтов планируется подключить к системе и обеспечить диспетчерский надзор», – сказал С.Надал.

Всего в Тернополе более 800 лифтов. Половину из них обслуживает «Максима», другую половину делят между собой два частных предпринимателя.