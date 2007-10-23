Microsoft согласился выполнить решение Еврокомиссии от 2004 года о демонополизации рынка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неели КРУС.

“Это день победы для потребителей... Мы говорим о потребителях во всем мире”, - сказала она.

По ее словам, Microsoft, в частности, согласился предоставлять техническую документацию для разработчиков программного обеспечения за одноразовую плату в размере 10 тыс. евро, а также снизить плату за мировые лицензии и патенты для разработчиков программного обеспечения, совместимого с программным обеспечением Microsoft, с 5,95% до 0,4% от доходов по продаже такого программного обеспечения.

“Основные вопросы, касающиеся соответствия требованиям антимонопольного законодательства, решены”, - сказала комиссар.

Как сообщал УНИАН, в 2004 году Еврокомиссия обязала Microsoft открыть доступ к информации о совместимости Windows с другим программным обеспечением и о поставках Windows без проигрывателя Windows Media Player. 7 июня 2004 года Microsoft обжаловала это решение в Европейском суде первой инстанции.

17 сентября этого года суд первой инстанции ЕС подтвердил правоту Еврокомиссии и сохранил наложенный на Microsoft штраф в 497 млн. евро за злоупотребление монопольным положением на рынке.