Касперский: кибертерроризм становится все опаснее

Об этом он сказал в дискуссии о будущем глобального мироустройства и безопасности в рамках 9-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе», сообщили УНИАН в пресс-службе YES.

По словам Е.Касперского, жизнь каждой страны зависит от киберсистем, которые на сегодняшний день являются чрезвычайно уязвимыми для атак, в том числе – террористических.

«Нам иногда сложно себе представить, насколько мы зависим от киберсистем, - подчеркнул он. – Они управляют всем – от шахт до электростанций. Фактически, они управляют физическим миром».

По теме: Украина – один из главных источников DDoS-атак в мире

В то же время, многие из этих систем являются простыми, и это означает высокий уровень их уязвимости – подвергнуть их атаке довольно просто, подчеркнул Е.Касперский.

«Возможны атаки на телекоммуникации, на Интернет, мобильные системы связи. Нет в мире страны, которая были бы защищена от компьютерных атак», - сказал он.

По мнению российского IT-предпринимателя, специфика кибератак состоит в том, что их можно организовать достаточно легко и дешево. «Достаточно нескольких инженеров, компьютерщиков и небольшой бюджет, чтобы спроектировать эту атаку. И вы даже не будете знать, кто или что за ней стоит», - сказал Е.Касперский.

Вспомнив о концепции бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, говорившей о трех глобальных шоках, которые испытал на себе мир в течение последних 10 лет, Е.Касперский предположил, что кибертерроризм может стать четвертым или пятым глобальным шоком. «Мы должны об этом постоянно помнить, держать это в подсознании», - сказал он.