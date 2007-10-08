Военная лаборатория поделилась с гражданским рынком ”вечными батарейками”

Американские ученые изобрели батарейки для портативных компьютеров и мобильных телефонов, которые смогут работать без подзарядки аккумуляторов 30 лет, сообщает научно-информационное издание «Next Energy News».

Изобретение финансировала исследовательская научная лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory). Источником энергии в новой батарее являются радиоизотопы, излучающие бета-частицы. При этом так называемые "бета-вольтаические" батарейки не радиоактивны и после истечения срока действия отработанные элементы нетоксичны, нерадиоактивны и не представляют опасности.

Корпус таких батареек, может быть довольно маленьким и тонким. Вместе с тем, по сравнению с нынешними элементами питания новинка не будет нагреваться.

Если все пойдет по плану, долговечные батарейки могут появиться на прилавках магазинов уже через два-три года, и "тогда ваш новый лэптоп сможет работать в беспроводном режиме без подзарядки 30 лет", отмечает издание.

РИА "Новости"