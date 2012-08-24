Microsoft впервые сменила официальный логотип
00:20, 24 августа 2012Наука и IT
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Крупнейший в мире производитель программного обеспечения американская компания Microsoft Corp. сменила официальный логотип.
На новом лого Microsoft квадраты утратили изгиб
Последний раз в символику компании вносили изменения 25 лет назад. Обновление приурочено к выпуску операционной системы Windows 8, которое намечено на осень этого года, передает Reuters.
В новой версии логотипа компании на смену знакомых четырех цветных изогнутых четырехугольника пришли четыре одинаковых квадрата тех же цветов. По идее дизайнеров, они должны добавить узнаваемому логотипу сходство с интерфейсом новой программной оболочки. Символ уже заменил старый на официальной странице компании в интернете.
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