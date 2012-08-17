Facebook будет полностью удалять фотографии за 30 дней

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя социальной сети.

Проблема в том, что когда пользователь считает, что удаляет фотографию из своего профайла, он фактически лишь посылает администрации Facebook запрос на удаление с серверов соцсети. Хотя фотография перестает отображаться на странице пользователя, до удаления с сервера она по-прежнему остается доступной для просмотра при наличии прямой ссылки на нее.

До сих пор Facebook не соблюдала каких-либо фиксированных сроков удаления фотографий с серверов, и этот факт вызывал многочисленные жалобы пользователей и претензии регуляторов рынка.

В феврале т.г. компания признала наличие проблемы. По данным Facebook, причиной тому была старая система хранения фотографий, загруженных пользователями на ранних этапах развития соцсети.

Новая система хранения фотографий подразумевает максимальный срок окончательного удаления файлов с серверов Facebook в течение 30 дней после запроса, заявил ее представитель. В отдельных случаях прямые ссылки на фотографии перестанут действовать быстрее.

Facebook неоднократно подвергалась критике за принципы хранения и использования персональных данных и контента пользователей. В частности, накануне власти Германии возобновили расследование против соцсети, обвиняя ее в создании крупной базы данных фотографий пользователей без их согласия для обеспечения работы своей технологии распознавания лиц.

Соцсеть, которая в мае т.г. провела первичное публичное размещение акций на бирже (IPO), согласилась на независимые проверки соблюдения приватности данных пользователей в течение 20 лет.