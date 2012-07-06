Twitter заговорил на украинском

Интерфейс Twitter стал доступен на украинском языке. Как сообщает Зеркало недели, украинский стал 29-той языковой локализацией микроблогинговой платформы.

Пока перевод нельзя назвать идеальным, однако в ближайшее время проблемы будут решены. Стоит заметить, что перевод Твиттера осуществляется силами онлайн-сообщества.

Любой может присоединиться к этому процессу в Центре перевода. Пользователи предлагают свои варианты перевода в рамках выбранной языковой локализации.