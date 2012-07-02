Эксперты: солома может заменять Украине 3 млрд кубометров импортного газа в год

Такое мнение высказали экспертыи разработчикиэнергетических установок набиомассе,пишет РадиоСвобода.



Вэнергетической стратегии Украинысоломапризнанастратегическим ресурсом,однако ееиспользуют крайнемало,несмотря на низкуюцену.Среди причин- недостатоксоответствующего опыта.

Сейчас многие компаниизакупаютсоломупрямо споля.Из нее изготовляюттвердое топливо -брикеты ипеллеты.Если заказчикисобираютсоломусами,топлатят за нее50 гривенза тонну.Еслиу фермера естьоборудованиетюкованияи он продаеттюки -цена растет.

Украинапроизводит более50 миллионов тоннсоломыежегодно,и около третиот нее можетиспользоваться для отопления(остальноесоставляетнезаменимая длясельскогохозяйствапотребность вудобрениии кормахдля скота),утверждаютрасчетыНТЦ «Биомасса».

Несмотря на это,рыноксоломы в Украинееще ​​несформирован,считает экспертконсалтингового агентства«ААА» МарияКолесник.

«Когда этотрынок станетцивилизованным- неизвестно.Используют этотресурсмаксимумнаполовину.Заниматьсядолжны самиаграрии -потому что сейчасони ждут,что кто-то приедети заберет.Всезависит от обновленияпарка техники: есликомбайны будутбрикетироватьее, ане разбрасыватьпо полю -продавать будетлегче»,- отмечает МарияКолесник.

Аграрии,которые заменяютгаз насолому,используют для этогов основномсовременные котлызарубежного производства.Они могут работатьна разных видахрастительных отходов.

Со своей стороны,в департаментеинженерно-технического обеспечения Минагрополитикиприводятинформацию о том,что соломаявляется экологическинейтральной,поскольку неувеличиваетколичества парниковыхгазов.Когда полезасеянозерновыми,тооно потребляетбольше углекислоты,чемвыделяетсяпотом,когдасоломуиз этого поляиспользуютсядля отопления.

Использование биомассы,однимиз видов которой являетсясолома,предусмотрено энергетическойстратегией Украины до2030 года.

Разработчикипрограммы считают,что биомасса,которая вУкраине ежегодностановится отходами,может заменитьоколо 10 миллиардовкубометров природного газа,в частностисолома- почтитри миллиарда.