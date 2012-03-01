Google вводит новую политику конфиденциальности

Компания Google с 1 марта вводит новую политику конфиденциальности, несмотря на опасения, что нововведение может противоречить законам ЕС о неприкосновенности личной информации.

Как сообщает BBC Украина, новая политика позволит Google собирать информацию о пользователях из своих разнообразных онлайн-сервисов - YouTube, Gmail и Blogger. Компания объясняет, что это позволит ей лучше настроить результаты поиска.

Google объединил 60 основных принципов, которые ранее действовали для отдельных сервисов, в единую политику, действительную для всех продуктов компании.

Однако французские организации по защите персональной информации уже заявили, что такой шаг нарушает правила конфиденциальности, действующие в Европейском Союзе.

Накануне французский регулятор CNIL призвал Google "взять паузу" и пересмотреть предложенную политику конфиденциальности еще раз.

"CNIL и другие организации по защите личных данных Евросоюза глубоко обеспокоены объединением личных данных из различных сервисов", - говорится в сообщении регулятора.

В сообщении также высказано "сильное сомнение в законности и справедливости такой обработки, ее соответствии европейскому законодательству о защите данных".

Регулятор обещал прислать Google вопросы об изменениях до середины марта.

Google утверждает, что новая политика будет проще для пользователей

В свою очередь в Google говорят, что с радостью ответят на все вопросы регуляторов по защите персональных данных.

"Несмотря на то, что с 1 марта мы меняем политику конфиденциальности, обязанность сохранения принципов конфиденциальности у нас сильна как никогда", - сказал советник по политике конфиденциальности Google Питер Флейшер.

Компания отклонила предложение регулятора воздержаться от введения политики конфиденциальности, и оно вступит в силу после полуночи 1 марта.

Бизнес-модель - продажа рекламы, привязанной к поведению пользователя, - зависит от сбора информации о действиях посетителей в сети.

До сегодняшнего дня эта информация содержалась отдельно для каждого сервиса Google. Это означало, что результаты поиска, например, в YouTube, не были связаны с рекламой, которую вы увидите на другом сервисе Google, например, Gmail.

По условиям нового соглашения, которое является обязательным для пользователей сервисов Google и от которой нельзя отказаться, результаты вашей активности на разных сайтах Google будут связаны между собой.

Многие веб-сайты и блоги объяснили пользователям, как Google будет использовать историю их действий в сети. По мнению экспертов, пользователи смогут получить доступ и удалить свою историю по ссылке google.com/history.

Пользователи также смогут увидеть, какие сайты Google хранят информацию об их действиях на панели инструментов Google Dashboard.