Ученые вырастили часть сердца из стволовых клеток

Британские ученые впервые в истории вырастили часть сердца, использовав в качестве «строительного материала» стволовые клетки. Примерно через три года врачи всего мира смогут использовать искусственно выращенные компоненты сердца в операциях по трансплантации.

Врачи из британского госпиталя Хэафилд смогли вырастить естественную ткань, которая работала в точности как сердечные клапаны, ответственные за кровоток в организме людей. На данное исследование у ученых ушло почти 10 лет. Всего же в проекте принимают участие физики, фармакологи, клинические врачи и микробиологи.

Специалисты говорят, что данное достижение является важным шагом на пути искусственного выращивания человеческих органов.

Напомним, что стволовые клетки являются видом незрелых клеток живых организмов, каждая их которых способна дифференцироваться. То есть, проще говоря, уникальность клеток состоит в том, что из них можно вырастить любую другую ткань, из который состоит организм. До сих пор ученые выращивали из стволовых клеток различные хрящи, сухожилия и пузыри, которые являются менее сложными в сравнении с сердечным клапаном. В будущем, как говорят специалисты, стволовые клетки будут использоваться для восстановления поврежденных или утраченных органов.

По словам сэра Мегди Якуба, британского кардиолога, руководившего исследованием, на сегодня его команда работает над более сложной задачей — выращивание полноценного сердца из стволовых клеток.

«Это очень сложный процесс, однако он в принципе возможен. Я бы сказал, что на данный проект у нас может уйти еще 10 лет», — сказал он.

Медики рассказали, что для выращивания клеток сердечного клапана они использовали стволовые клетки, взятые из костного мозга. Сам же процесс роста клеток проходил на искусственных белковых тканях, размещенных в лабораторных емкостях. В итоге, по окончании эксперимента, были сформированы сердечные клапаны диаметром 3 см.

Медики говорят, что если клапаны выращены из стволовых клеток пациента, которому они могли бы быть пересажены, то процесс отторжения был бы практически исключен и пациенту даже не пришлось применять никакие лекарства. Однако на практике это практически невозможно, так как банки стволовых клеток на сегодня крайне невелики, и поэтому специалисты приступили к выращиванию сердечных клапанов, которые были бы универсальны, то есть с большей или меньшей степенью вероятности подходили бы широкой массе нуждающихся.

Британские специалисты говорят, что было бы крайне полезно апробировать данные клапаны в практической ситуации и в том случае, если они окажутся функциональными, то это бы открыло путь к более масштабным генерациям органов и тканей из стволовых клеток.

Зеркало неделипо материалам: CyberSecurity