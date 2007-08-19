Началось строительство первой АЭС по китайской технологии

В Китае началось строительство новой атомной электростанции (АЭС) в портовом городе Далянь (провинция Ляонин). Эта станция станет первым атомным энергообъектом в северо-восточной части КНР. Планируется, что первый из шести блоков будет запущен в 2012 г., остальные пять начнут работу к 2014г. Стоимость проекта составляет порядка 50 млрд юаней (6,5 млрд долл.), передает агентство "Синьхуа". Строительство ведет консорциум компаний под управлением государственной Guangdong Nuclear Power Group.

Ранее сообщалось, что работа Даляньской АЭС будет осуществляться по собственной китайской технологии, тогда как другие АЭС на территории КНР работают, или будут работать, по французским, канадским и российским технологиям.

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