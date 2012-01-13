Специальная молекула спасет мир от парникового эффекта?

Британские и американские химики создали из метана и озона особенно активную молекулу - так называемый радикал Криги.

Новая частица может нейтрализовать молекулы загрязняющих атмосферу оксидов азота и серы, и превращать их в аэрозоли, которые в свою очередь усилят частоту образования облаков в атмосфере и тем самым помогут охладить планету, информирует ТСН.

Немецкий химик Рудольф Криги предсказал существование сверхактивного соединения кислорода и углеводородных радикалов в 1953 году, изучая реакцию разложения этих веществ озоном - соединением из трех атомов кислорода, прослойка из которого защищает землю от ультрафиолетового излучения. Тем не менее, в свободном виде эти радикалы так и не были получены из-за их химической нестабильности и ряда других причин.

Однако, группа ученых под руководством Крейга Таатьеса из Национальной лаборатории Сандия в городе Ливермор (США) создала специальное устройство, которое может производить большое количество молекул Криги из кислорода и углеводородов.

Ключевым элементом этой машины служит синхротронный излучатель, луч которого можно тонко настроить для образования и отделения необходимых вариаций радикалов Криги из общей массы объединенных углеводородов и кислорода.

В процессе изучения полученного соединения выяснилось, что радикалы Криги реагируют с молекулами оксида серы и азота гораздо активнее, чем предполагали предшественники Таатьеса и его коллеги. Это означает, что "естественные" молекулы такого рода играют гораздо большую роль в круговороте веществ в атмосфере и в образовании аэрозолей и других воздушных взвесей.

Считается, что повышение концентрации аэрозолей в атмосфере было одним из тех факторов, которые несколько тормозили темпы изменения климата за последнее десятилетие.

Учитывая эту идею, ученые предлагают подумать о том, что производство радикалов и их распыление в воздухе над крупными городами поможет не только уменьшить концентрацию экологических вредных оксидов азота и серы, но и значительно увеличить долю аэрозолей и тем самым "охладить" нашу планету.

Тем не менее, до "промышленного" применения радикалов Криги еще далеко - необходимо проверить все побочные эффекты и учесть токсическое влияние самих радикалов и их производных на флору и фауну Земли. Способ образования этих радикалов и предварительные выводы относительно их эффективности группа ученых опубликовала в статье в журнале Science.