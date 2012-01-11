Швейцарский нож теперь можно вставить в компьютер

Швейцарская компания Victorinox, производитель армейских ножей, представила складной нож с SSD-накопителем емкостью до одного терабайта, передает Лента.ру со ссылкой на блог The Verge.



Новое изделие Victorinox можно использовать как по прямому назначению, так и в качестве "флэшки". К компьютеру нож подключается через интерфейсы USB 3.0 и eSATA. Скорость записи составляет 150, а скорость чтения - 220 мегабит в секунду.



Накопитель выдвигается из рукоятки ножа и снабжен собственным экраном, на котором отображается служебная информация. Судя по иллюстрации, помимо накопителя и клинка, в продукте Victorinox имеются еще и ножницы и пилка для ногтей.



Нож поступит в продажу в апреле 2012 года. Цена на него пока не объявлена, но по предварительным данным, составит от двух до трех тысяч долларов.



Victorinox выпускает ножи-"флэшки" на протяжении последних нескольких лет. В 2008 году была представлена модель с гигабайтом встроенной памяти.