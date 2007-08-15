Nokia отзывает 46 миллионов аккумуляторов для мобильников (фото)

Крупнейший производитель сотовых телефонов финская компания Nokia объявила об отзыве и бесплатной замене 46 миллионов элементов питания для сотовых телефонов. Причиной отзыва, как и во всех подобных случаях, стал производственный дефект, в результате которого аккумуляторы могут перегреться, сообщает агентство Reuters.

В адрес Nokia поступило около 100 жалоб на перегрев элементов питания, ни в одном из случаев владельцы сотовых не пострадали. Выяснилось, что дефектами обладают батареи типа BL-5C, выпущенные японской корпорацией Matsushita в период с декабря 2005 по ноябрь 2006 года.

BL-5C - самый распространенный на сегодняшний день тип батарей, используемых Nokia. Всего было выпущено более 300 миллионов таких аккумуляторов.

Лента.ру