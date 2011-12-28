Блогеров заставят регистрироваться под реальными именами

Шанхай стал еще одним крупным китайским городом, власти которого ввели обязательную идентификацию для пользователей микроблогов и социальных сетей. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, граждане должны будут сообщать свои реальные данные местным властям. После этого они смогут и дальше использовать псевдонимы для публикации сообщений в Сети.



Как указывает Синьхуа, правило действует для новых пользователей, но скоро оно распространится на всех. Решение было принято, чтобы "способствовать развитию здоровой интернет-культуры" и "повысить качество управления социальными сетями и программами обмена мгновенными сообщениями", передает агентство сообщение шанхайской администрации.



16 декабря подобные меры были введены в Пекине. Однако там сбором информации о пользователях обязали заниматься администраторов ресурсов, замечает Лента.ру.