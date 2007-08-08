Ученые нашли самую большую планету во Вселенной

Ученые обнаружили самую большую из открытых на сегодняшний день планету во Вселенной, сообщает в Лента.русо ссылкой на АР. Небесное тело под названием TrES-4 было впервые замечено весной 2006 года в созвездии Геркулес сотрудниками обсерватории Lowell.

TrES-4 является шаром, состоящим преимущественно из водорода, чьи размеры в 20 раз превышают габариты Земли. Исследователи полагают, что диаметр новой планеты в 1,7 раз больше диаметра Юпитера (самой большой планеты в Солнечной системе), а ее температура составляет 1260 градусов по Цельсию.

По словам одного из сотрудников Lowell Георгия Мандушева (Georgi Mandushev), "на планете, скорее всего, нигде нет твердой поверхности, в нее можно только погрузиться". Для ученых остается загадкой, как плотность вещества, из которого состоит небесное тело, может быть такой низкой.

TrES-4 вращается вокруг звезды, находящейся на расстоянии 1400 световых лет от нас. В обсерватории предполагают, что в созвездии может быть еще одна планета. Именно в Lowell в 1930 году был обнаружен Плутон, который долгое время считался самой маленькой планетой Солнечной системы, но в 2006 году лишился этого статуса и стал "карликовой планетой".