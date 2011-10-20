Частная фирма открыла курсы Facebook для пенсионеров

Хорватская частная фирма из города Риека открыла курсы по обучению работе с социальной сетью Facebook для пенсионеров, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Пожилых людей учат создавать профиль, искать старых и новых друзей, размещать фотографии, открывать новые группы интересов, участвовать в дискуссиях и другим действиям, доступным в социальной сети.

По словам инструкторов, у них еще не было столь мотивированных учеников, которые хотят как можно скорее освоить современный способ общения с детьми и внуками. Сообщается, что проблем с заполнением групп нет, а пенсионеры заявляют о желании научиться пользоваться еще и программой голосовой связи Skype.

Как следует из прейскуранта на сайте фирмы-организатора курсов, стоимость обучения (шесть уроков по 45 минут и совместный выезд учеников на природу) составляет около 25 долларов в местной валюте.