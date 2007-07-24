Открылось крупнейшее в мире собрание интернет-пользователей

Крупнейшее в мире собрание интернет-пользователей открыло свои двери в испанской Валенсии, передает РИА Новости.

Мероприятие под названием "Сampus Party", организованное шестой год подряд крупнейшей испанской телефонной компанией "Тelefonica", стартовало во вторник в 00.00 по местному времени на месте Валенсийской ярмарки.

"Campus party" - главное мировое интернет-развлечение. Тысячи людей съезжаются в Валенсию со своими компьютерами, чтобы подключиться здесь к высокоскоростному Интернету, которого нет нигде - его скорость составляет пять гигабайт в секунду. Это в пять тысяч раз выше, чем у обычного пользователя дома", - сообщает испанская газета La Vanguardia.

"С той скоростью Интернета, которую предлагает "Telefonica", можно за два часа "скачать" данные всей Национальной библиотеки. В этом году скорость подключения увеличена на 35%, по сравнению, с прошлым годом - тогда она составляла 3,7 гигабайт в секунду", - отмечает газета.

Formula 1 информационных технологий" (так окрестили в СМИ данное мероприятие) пройдет в течение пяти дней, во время которых пользователи будут "скачивать" необходимую им информацию, обмениваться данными, играть по сети в компьютерные игры.

Многие участники мероприятия, помимо компьютеров, привезли с собой любимые кресла, чтобы чувствовать себя "как дома", заранее запаслись провизией и огромным количеством воды, чтобы спасаться от жары. Как показывает опыт прошлых лет, редко кто покидает "киберлагерь" прежде, чем завершится мероприятие.