Как защитить швейцарский сыр от французов

Швейцария обратилась к Евросоюзу с просьбой защитить наиболее известный сорт швейцарского сыра без дырок Gruyere от конкуренции со стороны французских производителей, сообщает AFP. Претензии у швейцарской стороны появились после того, как французы выпустили сыр с точно таким же названием, но с дырками. В департаменте сельского хозяйства Швейцарии полагают, что только сыр, произведенный в регионе Грюйер на западе страны, может носить такое название. Французский Грюйер производится в нескольких областях, граничащих со Швейцарией.

Франция, являющаяся членом Евросоюза, и не входящая в него Швейцария после десятилетнего спора заключили соглашение, согласно которому производители сыра с обеих сторон могут использовать марку Gruyere в своих государствах. Однако цвейцарские власти настаивают, что в странах ЕС под этим названием должен продаваться только швейцарский сыр. В обращении, направленном в Комиссию Евросоюза и поддержанном обеими странами, содержится просьба присвоить сыру Gruyere статус "защищенного указания источника происхождения" ("Protected Designation of Origin"), гарантирующий уникальность продукции.

Сыр в Швейцарии - ведущий сельскохозяйственный продукт по размерам экспорта. В 2006 году за границу было продано боле 56 тонн сыра. Между Швейцарией и ЕС заключено соглашение, снимающее все таможенные барьеры при торговле этим продуктом питания.

Лента.ру