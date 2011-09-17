NASA предупреждает: 6-тонный спутник стремительно падает на Землю

Американское космическое агентство NASA предостерегает, что шеститонный спутник стремительно приближается к Земле и может столкнуться с планетой в течение недели, сообщает Би-би-си.

Он находился на орбите с тех пор, как был запущен шаттлом "Дискавери" 20 лет назад.

NASA предупреждает, что риск столкновения этого объекта с Землей выше обычного - 1 к 3000. Агентство также утверждает, что спутник может столкнуться с любой точкой земной поверхности.

Но наиболее вероятен прогноз развития событий, что спутник распадется на множество обломков или сгорит в атмосфере Земли.

До сих пор ни один из жителей планеты не был ранен в результате падения космического мусора.