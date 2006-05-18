”Hyundai” построит свой первый европейский завод

Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией «Hyundai Motor» контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода «Hyundai», передает радио «Свобода.

Мощность завода составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году.

Другая южнокорейская компания – «KIA Motors», входящая в состав «Hyundai», уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии.