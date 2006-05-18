”Hyundai” построит свой первый европейский завод
21:21, 18 мая 2006Наука и IT
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На 300 тысяч машин в год
Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией «Hyundai Motor» контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода «Hyundai», передает радио «Свобода.
Мощность завода составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году.
Другая южнокорейская компания – «KIA Motors», входящая в состав «Hyundai», уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии.
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