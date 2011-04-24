Эксперт: правительство сделало акцент на зеленую энергию

Украина имеет большой потенциал в области развития альтернативной энергетики, считает Управляющий директор компании Jaspen Capital Partners Джон МАККВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время международного форума чистых технологий «ECOSMART-2011», который на этой неделе завершился в Киеве.

«Украина очень удачно расположена во многих смыслах. У вас есть выбросы углерода, я не знаю, как это будет делаться после 2012 года, но это направление жизнеспособные, - зеленые продукты, биогаз, биомасса, пилеты. Эти проекты могут генерировать весьма интересные результаты и создавать рынок капитала. Соседние страны не имеют такой возможности», - сказал Дж.МАККВИН.

«У вас очень привлекательная территория, и некоторые компании пользуются случаем уже сегодня. Вы привлекаете средства с точки зрения рынка капитала - это может обеспечить стратегический интерес к вашему проекту. У вас больше 40 компаний, которые зарегистрированы в НКРЭ, это очень функциональный инструмент. Это очень привлекательная ситуация. У вас 5 проектов по ветрякам, 2 – по биомассе (на одном я работал), 5 – лицензированных солнечных проектов, 61 – гидроэлектростанции. Гидроэнергетические проекты – это очень успешная коттеджная индустрия. И они получают тарифы и зарабатывают неплохие деньги», - сказал американский эксперт.

Он отметил, что украинское правительство сделало очень серьезный акцент на зеленую энергию, чтобы привлечь больше инвесторов. Дж.МАККВИН также положительно охарактеризовал действия украинской власти по внедрению механизма «зеленого» тарифа.

В Украине очень легко открыть такой проект, если правильно оформить все документы, заявил эксперт.

«61 проект получил лицензию за последних 1,5 года. Это значит, что это работает. С каждым годом становится понятно, что у Украины есть интерес продолжать работать с зеленым тарифом», - подчеркнул Дж.МАККВИН. По его словам, у Украины есть много путей, как генерировать «зеленую» энергию, в частности, очень много биомассы, много исторических площадок для малых гидроэлектростанций – свыше 1800 малых ГЭС работали до массового развития атомной энергетики. Сейчас необходимо их только переоборудовать за сравнительно небольшие средства, отметил Дж.МАККВИН.

Он также заявил, что компании могут активнее использовать механизмы Киотского протокола и получать дополнительные средства на развитие через углеродные кредиты.

По его мнению, возобновляемые виды энергии будут очень привлекательными на макроуровне на фондовых рынках. Он обратил внимание на то, что наибольшее количество ІРО за последние 4 года в Западной Европе касались именно «зеленой» энергетики.

«В Украине есть несколько компаний, которые могут достичь таких результатов, если правильно оценить рынки. У некоторых компаний есть десятки миллионов энергоресурсов, в частности, некоторые проекты по биогазу. И если они решат разместить евробонды, то будут иметь хорошие шансы на успех. Потому что в этом году на Гонконгский фондовой бирже компании это делают очень успешно. В Польше вы можете увидеть много заинтересованных инвестировать в Украину. Некоторые украинские компании уже внесены в списки фондовых бирж, и это среднего уровня компании – не очень большие», - сказал Дж.МАККВИН.

Как сообщалось, правительство Украины утвердило в прошлую среду изменения в Государственную целевую программу энергоэффективности, которые впервые фиксируют среднесрочную цель Украины - достичь 10% производства энергии из альтернативных источников до 2015 года.

За последние двенадцать месяцев количество производителей «чистой» энергии, которые получают возможность работать по “зеленым” тарифам, удвоилось. Количество объектов, которые работают по «зеленым» тарифами, увеличилось за это время с 50 до 75.