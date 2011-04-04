В Москве пройдет конкурс и выставка молодых авиаконструкторов СНГ

Московский авиационный институт (государственный технический университет) совместно с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) организует Конкурс и выставку молодых авиаконструкторов стран СНГ «Будущее авиации и космонавтики в СНГ», приуроченные к 50-летнему юбилею со дня первого полета человека в космос.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе МФГС, целью конкурса являются демонстрация достижений авиа- и ракетомоделистов стран СНГ, пропаганда достижений предприятий аэрокосмического комплекса стран СНГ, обмен опытом по высокотехнологическим отраслям экономики между предприятиями стран СНГ, а также повышение имиджа инженерного образования в странах СНГ.

Отмечается, что конкурс состоит из трех этапов:

I этап – II Молодежный фестиваль «МАЙский взлет» (21 мая 2011 г., аэродром Тушино, г. Москва) – конкурс радиоуправляемых моделей самолетов, вертолетов и спортивных моделей ракет среди стран СНГ.

II этап – Авиасалон МАКС-2011 (16-21 августа 2011 г., г. Жуковский, Московская область) – выставка натурных образцов авиационной и ракетно-космической техники молодых разработчиков стран СНГ.

III этап – III Межотраслевой научно-технический форум «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» (декабрь 2011 г., Всероссийский выставочный центр, г. Москва) – презентация проектов молодых ученых по авиакосмической тематике (выступления со стендовыми докладами, участие в планшетной выставке).

Заявки на участие в Конкурсе-выставке принимаются до 15 апреля 2011 г. на сайте www.mai.ru/conf/cisaeronautics/.