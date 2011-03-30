Реакторы АЭС «Фукусима-1» накроют куполами из ткани

Поврежденные реакторы аварийной АЭС «Фукусима-1» планируется накрыть куполами из специальной ткани, что должно предотвратить разлетание радиоактивных частиц, сообщил японской газете «Асахи» представитель компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Помимо этого в среду утром представитель национального Агентства по атомной и промышленной безопасности сообщил, что содержание радиоактивного йода в морской воде вблизи АЭС «Фукусима-1» превысило установленную местным законодательством предельную норму в 3355 раз.

Специалисты намерены накрыть тканью энергоблоки №1, №3 и №4, здания которых были серьезно повреждены в первые дни катастрофы, когда внутри периодически взрывался водород. Предварительно строения проблемных реакторов планируется обработать особой краской, которая также ограничит утечку радиоактивных веществ в атмосферу, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эта операция будет проведена и на реакторе №2, здание которого пострадало в меньшей степени.

Кроме того, официальные представители TEPCO опровергли информацию о том, что ее президент 66-летний Масатака Симидзу сложил с себя полномочия – накануне даже обсуждались слухи, что Симидзу покончил с собой, пишет Газета.ру.