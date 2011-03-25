Домашние подключения интернета быстро растут (опрос)

В течение 2010 года количество украинцев, которые имеют подключение к Интернету дома, выросло почти на 45%.

Об этом говорится в исследовании компании "GfK Ukraine", результатами которого располагает УНИАН.

В конце 2009 года лишь 18% украинцев были подключены к Интернету дома. На протяжении 2010 года их доля увеличилась до 26%.

Наибольшие темпы роста были зафиксированы в северном регионе и в городах с населением 51-100 тыс. жителей, где они составили 100% и 129% соответственно.

До сих пор остается существенной разница в наличии домашнего Интернета между жителями сел и небольших селений и жителями мегаполисов. Так, в последнем квартале 2010 года лишь 12% жителей сел имели возможность пользоваться Интернетом дома, в то время как 25% жителей городов с населением до 50 тыс. пользовались Интернетом, а в городах Украины с населением свыше 500 тыс. человек этот показатель достиг 38%.

В течение прошлого года усилилась тенденция к увеличению доли тех, кто считает дом основным местом доступа к Интернету. В конце 2009 года 66% интернет-пользователей назвали домашнее подключение основным местом доступа к сети. За 2010 года их доля выросла на 11 п.п. и достигла 77% в четвертом квартале 2010 года.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению внимания интернет-провайдеров и операторов мобильной связи к подключению новых домашних Интернет-абонентов в средних и малых городах. Как следствие, в 2010 году быстрее всего доля тех, кто считает Интернет дома основным местом доступа, росла в городах с населением 51-100 тыс. жителей. Так, если в конце 2009 года лишь 45% пользователей Интернета в этих городах называли дом основным местом доступа к Сети, то за год этот показатель увеличился в 1,8 раза и достиг 81%.

В 2010 году впервые за все время исследований наблюдается тенденция к снижению популярности классической электронной почты. В конце 2009 года 52% украинских интернет-пользователей регулярно пользовались электронными сообщениями, однако уже через год их доля сократилась до 48%.

Впрочем, почти на аналогичные показатели выросла популярность социальных сетей. Так, если в конце 2009 года лишь 31% пользователей Интернета регулярно заходили на страницы социальных сетей, то в четвертом квартале 2010 года их доля выросла до 38%. Особенно эти тенденции заметны у молодежи в возрасте 16-19 лет – 57% среди интернет-пользователей этого возраста сказали, что пользуются социальными сетями. Для сравнения: сервисы электронной почты назвали лишь 48% респондентов в этой возрастной группе.

По мнению исследователя телекоммуникационного сектора компании GFK Ukraine Андрея РАДЕВИЧА, сегодня речь не идет о снижении абсолютного количества пользователей классических сервисов электронной почты. Скорее, идет речь о меньшей популярности этого средства коммуникации среди тех, кто начал пользоваться Интернетом относительно недавно – в течение 1-2 лет, и в долгосрочной перспективе наиболее вероятно, что обычная электронная почта станет преимущественно средством для бизнес-коммуникации, тогда как личная переписка перейдет в самые популярные социальные сети.

Исследование "GfK Ukraine" опирается на данные опросов населения, которые проходили в рамках ежемесячного регулярного исследования рынков финансовых и телекоммуникационных услуг. Общая выборка опроса составляет 1000 респондентов в месяц. Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону обитания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью.