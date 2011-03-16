ЕБРР запустил сайт, посвященный Чернобыльской АЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил специальный веб-сайт, на котором будет размещаться информация о международных усилиях, направленных на превращение Чернобыльской АЭС в экологически безопасный объект.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе представительства банка в Киеве.

На сайте планируют публиковать новости и анонсы событий, связанные с работами на ЧАЭС, включая информацию о мероприятиях, которые будут проводиться в Украине в апреле 2011 г. в связи с 25-й годовщиной аварии на станции.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является администратором Чернобыльского фонда «Укрытие», который был основан странами Большой семерки в 1997 г. с целью предоставления Украине помощи в преобразовании объекта «Укрытие» в безопасную и стабильную систему в соответствии с Планом осуществления мероприятий на объекте «Укрытие».

ЕБРР также является администратором Счета ядерной безопасности, средства которого используются для завершения строительства хранилища отработанного ядерного топлива. Это хранилище предназначено для отработанных топливных сборок, которые будут извлечены из энергоблоков №1, №2, №3 Чернобыльской АЭС в процессе снятия станции с эксплуатации.