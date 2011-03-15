Вселенский Патриарх предложил отказаться от АЭС

Вселенский (Константинопольский) Патриарх Варфоломей I предложил отказаться от атомных электростанций в пользу альтернативных источников энергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское агентство SIR.

Патриарх сделал свое заявление на фоне аварийных остановок на ряде японских АЭС после землетрясения и цунами. Он убежден, что АЭС представляют гораздо большую опасность для Японии, чем землетрясения и цунами.

"Мы молимся о народе Японии и обращаем свой призыв к людям, которые принимают решения в области атомной энергетики, - заявил Варфоломей I. - При всем уважении к науке предлагаем заменить атомные электростанции, столь опасные для человечества, различными формами "зеленой" энергии, которая безопасна. Творец даровал нам солнце, ветер, моря и океаны, которые могут стать источниками энергии, достаточной для человечества".