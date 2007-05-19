В Киеве похоронен выдающийся авиаконструктор

19 мая в Киеве на кладбище Берковцы похоронен легендарный конструктор авиатехники, генеральный конструктор АНТК имени Антонова Петр Балабуев.

Гениальный инженер умер 17 мая на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Свыше 20 лет он возглавлял конструкторское бюро имени Антонова. П.Балабуев принимал участие в проектировании почти ста типов и модификаций самолетов семейства Ан. Под его руководством «антоновцы» создали самые большие в мире самолеты-транспортники Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

В последний путь гениального авиаконструктора провожали из ангара АНТК имени Антонова. В его цехах П.Балабуев провел свыше полувека.

Вместе с Олегом Антоновим П.Балабуев был одним из основателей школы самолетостроения в Украине. Чуткость к людям у него граничила с настойчивостью, вспоминают коллеги. Именно эти качества позволили конструктору создать свыше ста типов и модификаций самолетов АН. Уникальный транспортник Ан-70 и пассажирские Ан-140 и Ан-148 позволили отечественному авиапрому заявить о себе на весь мир, отмечает «5-й канал».

Попрощаться с П.Балабуевым пришли председатель Верховной Рады Украина Александр МОРОЗ, вице-спикер Адам МАРТЫНЮК, вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, экс-президент Украины Леонид КУЧМА, первый вице-премьер, министр финансов Николай АЗАРОВ, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО и другие представители власти и политики, руководители предприятий авиапромышленности Украины, в частности, генеральный конструктор КБ "Южное" Станислав КОНЮХОВ, гендиректор ОАО "Мотор Сич" Вячеслав БОГУСЛАЕВ, генконструктор КБ "Прогресс" Федор МУРАВЧЕНКО.

Отдать последнюю дань уважения П.Балабуеву прибыли также представители военно-промышленного комплекса Министерства обороны, ВВС и предприятий по кооперации Российской Федерации, представители партнеров по кооперации из стран СНГ, Великобритании, Ирана, делегации диппредставительств Индии, КНР, России.