Энергоатом и Атомстройэкспорт подписали Контрактное соглашение

ГП НАЭК «Энергоатом» и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия) подписали Контрактное соглашение на разработку технического проекта реакторных установок типа ВВЭР-1000 проекта В-392 и поставки оборудования реакторных установок для энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали президент «Энергоатома» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ и первый вице-президент «Атомстройэкспорта» Александр ДЫБОВ.

Стороны также согласовали график подготовки и подписания контрактов между двумя компаниями на изготовление и поставки оборудования реакторных установок с длительным циклом изготовления и на разработку проекта и рабочей документации реакторного отделения. Этот график является приложением к Контрактному соглашению.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2010 г. Кабинет министров Украины и правительство России подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС.

12 января 2011 года закон был ратифицирован Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины.

ОАО «Сбербанк России» подтвердило свою готовность предоставить ГП НАЭК «Энергоатом» кредит на 1 млрд. долларов для разработки технического проекта реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000, производство оборудования РУ с длительным циклом изготовления и других подготовительных работ к сооружению энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС.

В долгосрочной перспективе 3-й и 4-й энергоблоки ХАЭС заменят блоки, которые будут выводиться из эксплуатации, а также заполнят потребность в электростанциях базовой нагрузки. Значительная доля АЭС в энергобалансе страны также позволит сдерживать рост тарифов на электроэнергию для населения, благодаря более низкой себестоимости «атомной» энергии по сравнению с выработанной на тепловых станциях.