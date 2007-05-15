Исследование Google: заражена каждая десятая интернет-страница

Компания Google провела исследование уровня заражения интернета троянскими программами и другим вредоносным программным обеспечением.

Каждая десятая страница, проверенная инженерами, содержала программы-вирусы, способные заразить компьютеры пользователей.

Программисты интернет-компании исследовали миллиарды сайтов, а 4,5 миллиона страниц подверглись тщательному анализу.

Около 450 тысяч из них были способны загрузить опасные программы, такие как шпионские программы или вирусы, без ведома пользователя.

Еще 700 тысяч страниц, предположительно, содержали программы, способные нанести ущерб компьютерам пользователей.

В Google решили заняться этой проблемой вплотную и "начали работу по идентификации в сети всех веб-страниц, содержащих опасные программы". В настоящее время идет работа над созданием карты опасных зон всемирной сети.

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