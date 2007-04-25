Астрономы нашли планету, на которой может быть жизнь

Астрономы впервые обнаружили вне Солнечной системы планету, которая потенциально может оказаться обитаемой, пишет в среду Associated Press. Температура на ней приближена к земной, не исключено также присутствие воды в жидком виде и наличие атмосферы.

Найденная планета вращается вокруг так называемого "красного карлика", которому дали имя Gliese 581. Красные карлики - это сравнительно небольшие и неяркие звезды, продолжительность жизни которых больше, чем у Солнца. Лишь несколько лет назад ученые предположили, что на планетах около них может быть та или иная форма жизни.

Новая планета, названная 581 c, в пять раз тяжелее Земли и находится на расстоянии 20,5 световых лет от нее в созвездии Весы. Сила притяжения на 581 c в 1,6 раза больше, чем земная, к тому же планета находится в 14 раз ближе от своей звезды, чем Земля от Солнца, поэтому с нее красный карлик кажется в 20 раз больше, чем Луна для нас.

Результаты научного открытия пока не опубликованы, но отправлены в журнал "Астрономия и астрофизика". Открытие было совершено с помощью телескопа Южноевропейской обсерватории в Чили. Несмотря на то, что Gliese 581 входит в список наиболее близких к Земле звезд, попасть на нее в течение человеческой жизни по-прежнему не представляется возможным.

Лента.ру