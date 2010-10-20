Хакеры назвали себя турками

Сайты региональных отделений Христианско-демократического союза (ХДС) в Гамбурге и Мекленбурге - Передней Померании подверглись хакерской атаке и на протяжении нескольких часов оставались недоступными, сообщает Deutsche Welle.

Желающие зайти на страницы гамбургского отделения ХДС видели лишь заставку с изображением герба Османской империи. Ее создатели назвали себя GHST61 & Emre Y. Неизвестные написали на странице на английском языке: "Привет, Гамбург! Мы из Турции".

Кроме того, хакеры оставили сообщение на тему интеграции мигрантов в Германии. "Где же толерантность? Где свобода вероисповедания? Почему вы видите соринку в глазу своего брата, но не замечаете бревна в собственном?" - говорится в послании. В конце текста неизвестные обращаются к главе немецкого правительства. "Госпожа Меркель, мы ждем Вас в Гамбурге", - заявляют они.

Хакерской атаке подверглась и страница мекленбургского ХДС. Обе страницы в течение дня были восстановлены. Ведомства уголовной полиции Гамбурга и Мекленбурга - Передней Померании проводят расследование.