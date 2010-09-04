Нацсовет дал согласие на ускоренное внедрение цифрового телевидения

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании согласовал проект распоряжения Кабинета министров Украины „Об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2010-2011 гг. Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального совета по телерадиовещанию, проект разработан во исполнение поручения правительства с целью определения задач центральным органам исполнительной власти и предприятиям, причастным к внедрению цифрового вещания, относительно ускорения этого процесса в Украине и согласования сроков их выполнения.

Документ был направлен на согласование Национального совета повторно, после предварительного согласования на общем межведомственном совещании представителей государственных органов, которое состоялась 21 июля 2010 в Государственной администрации связи.

Принятие плана мероприятий позволит ускорить начало эффективного внедрения цифрового эфирного телевещания в Украине, своевременно и планово осуществлять необходимые меры по обеспечению эффективного использования радиочастотного ресурса, активно влиять на успешное проведение международной координации и будет гарантировать создание необходимой нормативно-правовой базы для внедрения цифрового телерадиовещания в Украине.

Выполнение Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания даст возможность в 2010-2011 гг. решить наиболее проблемные вопросы, касающиеся эффективного использования радиочастотного ресурса и социальной защиты малообеспеченных слоев населения Украины.