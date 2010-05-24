Телескоп сфотографировал Сердце и Душу космоса

Орбитальный инфракрасный телескоп WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) передал снимок туманностей Сердце и Душа в созвездии Кассиопеи, удаленных от Земли на 6 тысяч световых лет, сообщила в понедельник пресс-служба НАСА.

Космический телескоп, на данный момент завершивший три четверти своего обзора неба в инфракрасном спектре, сделал уже около миллиона отдельных кадров. Новый снимок составлен из 1,1 тысячи таких кадров, на съемку которых потребовалось в общей сложности 3,5 часа.

"Это изображение демонстрирует способность WISE делать снимки обширных регионов. Мы смотрим на север, юг, запад и восток, чтобы составить карту всего неба", - сказал ведущий исследователь проекта Нед Райт (Ned Wright) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, которого цитирует пресс-служба.

Туманность Сердце по виду напоминает настоящее человеческое сердце, а расположенная рядом Душа больше похожа на его символическое изображение, за что она и получила такое поэтическое название. Эти туманности, как отмечают эксперты НАСА, работают как две большие "звездные фабрики": в них идет процесс активного звездообразования.

Космический аппарат WISE, созданный специалистами НАСА, был запущен 14 декабря 2009 года. Он предназначен для непрерывного сканирования небесной сферы в поисках миллионов объектов, невидимых в оптическом диапазоне, но хорошо различимых в инфракрасных лучах. Новый снимок для своей инфракрасной карты WISE делает каждые 11 секунд, а всего продолжительность миссии по планам НАСА должна составить около десяти месяцев.

РИА Новости