Maserati готовит премьеру нового купе (фото)

Компания Maserati распространила первые официальные фотографии своего нового купе, получившего название GT Coupe. Премьера этого автомобиля состоится в марте, на автошоу в Женеве, а его имя расшифровывается как GranTurismo Coupe - точно также назывался первый дорожный автомобиль этой марки, появившийся в 1947 году.

Новое купе построено на укороченной платформе седана Quattroporte, а его дизайн, разработкой которого занималась студия Pininfarina, выполнен в общем с седаном стиле. У GT Coupe схожая форма решетки радиатора, узкие вытянутые фары и очень длинный капот. Сзади новинка немного напоминает автомобили Aston Martin, но при этом выглядит вполне оригинально и даже агрессивно.

Мотор для GT Coupe предусмотрен один - это 400-сильный V8 объемом 4,2 литра, позаимствованный у седана. В паре с ним будет трудиться новый "автомат" ZF с возможностью ручного переключения передач. Не исключено также, что позже появится версия и с роботизированной КПП Cambiocorsa.

Более мощная модификация, которая получит новейший 450-сильный V8 объемом 4,7 литра, будет называться GranSport и, возможно, получит немного другой дизайн кузова. Кроме того, на том же шасси затем построят еще и купе-кабриолет, который будет носить имя Spyder. Появление этой машины запланировано на 2008 год.

Лента.ру