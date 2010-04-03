Половина блогеров считают себя журналистами (опрос)

52 процента блогеров США и Канады, опрошенных в ходе исследования издания PR Week, считают себя журналистами. Эти данные представлены в Отчете о рынке СМИ (Media Survey 2010), пишет TechCrunch. В 2009 году такого мнения придерживалась лишь треть опрошенных.

По данным отчета, для каждого пятого профессионального блогера интернет-дневник является основным источником дохода. Годом ранее этот показатель составлял 16 процентов.

Исследователям также удалось выявить различия в частоте использования блогов и социальных сетей для поиска информации представителями СМИ. Оказалось, что блоги регулярно изучают 68 процентов онлайн-журналистов и лишь 35 и 38 процентов сотрудников печатных газет и журналов соответственно.

Также была отмечена возросшая роль сервиса микроблогов Twitter как источника информации. Так, 68 процентов блогеров и 36 процентов онлайн-журналистов сообщили, что используют Twitter при подготовке текстов. Для 55 и 42 процентов блогеров и интернет-журналистов соответственно сервис становился источником информации. При этом лишь 19 процентов сотрудников газет и 22 процента авторов журналов сообщили, что находили новостные поводы с помощью Twitter.

В ходе исследования были опрошены более чем 1500 блогеров, а также представителей традиционных и интернет-СМИ США и Канады. Как отмечается в пресс-релизе PR Newswire, которая выступила в роли спонсора исследования, в течение ближайших трех лет основным двигателем развития СМИ станет переход к интернет-журналистике.

PR Week составляет отчет о рынке СМИ на ежегодной основе. Также в октябре 2009 года издание представило первый отчет о рынке социальных СМИ (Social Media Survey), который был посвящен роли социальных сетей и блогов как источников информации.

Лента.ру