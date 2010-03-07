Жители Нью-Йорка не смогут посмотреть вручение Оскаров

Свыше трех миллионов жителей Нью-Йорка лишены возможности смотреть в прямом эфире сегодняшнюю трансляцию торжественной церемонии вручения наград Американской телеакадемии Оскар по причине того, что монопольный телеканал отключил от эфира оператора кабельных сетей Cablevision.

Как передает РИА Новости, телеканал требует уплаты 40 миллионов долларов сверх годовых 200 миллионов долларов, которые оператор кабельных сетей платил ежегодно ранее.

Компания Cablevision ссобщила, что продолжает переговоры, хотя и провела их в последние месяцы "бесчисленное множество". Она дает понять, что не намерена платить эту сумму ABC, поскольку в трудное время экономической рецессии не может себе позволить повышать стоимость своих услуг.

"Они просто требуют 40 миллионов долларов за то, что можно увидеть в интернете бесплатно", - говорится в сообщении.

Провайдер советует своим клиентам купить спутниковую антенну в ближайшем магазине или смотреть церемонию Оскар через Интернет.